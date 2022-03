Helsedirektoratet-kartlegging: 50 kommunar manglar jodtablettar

innenriks

– Totalt 50 av 356 kommunar har rapportert at dei manglar tablettar. Dette utgjer totalt 140.000 tablettar som no fortløpande blir lagde i bestilling etter kvart som kommunane bestiller, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

I samband med den auka merksemda rundt atomfare bad Helsedirektoratet førre veke kommunane om å gå gjennom jodberedskapen for atomhendingar.

– Vi har òg bede kommunane sjå til at dei har gode nok system for distribusjon og utdeling av tablettar, dersom det skulle bli behov for det, seier Nakstad.

Helsedirektoratet reknar med å ha eit tilstrekkeleg tal tablettar neste veke til å dekkje behovet til alle dei 50 kommunane som har rapportert om manglar.

– I tillegg har vi skaffa eigne tablettar til definert innsatspersonell over 18 år, seier han.

