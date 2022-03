Færre lærarar har søkt om vidareutdanning

innenriks

Nedgangen kjem hovudsakleg av at det er færre søkjarar innan matematikk, engelsk og norsk, skriv Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding. Departementet er likevel glad for at to år med pandemi og ein vinter med høgt sjukefråvær ikkje har bidrege til ein større nedgang.

Det er i tillegg rekordhøgt søkjartal når det gjeld praktiske og estetiske fag. Medan det var 512 søkjarar i fjor, er det i år 674 søkjarar. Det er òg langt fleire som søkjer spesialpedagogikk, og søkjartalet har auka frå 1.097 søkjarar i fjor til 1.676 i år.

– No er det veldig viktig at kommunane og andre skuleeigarar godkjenner søknadene, slik at lærarane kan gå vidare i opptaket til dei enkelte vidareutdanningstilboda. Eg håpar kommunane prioriterer lærarane som vil fordjupe seg meir i praktiske og estetiske fag. Undersøkingar og tilbakemeldingar viser at vi treng å styrkje kompetansen i desse faga, seier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Høgre seier dei har åtvara mot fjerning av kompetansekrav og manglande prioritering av norsk, matte og engelsk.

– No ser vi resultata i søkkande søkjartal, men vi håpar kommunane godkjenner så mange søknader om vidareutdanning som mogleg og prioriterer norsk, matte og engelsk, seier Høgres utdanningspolitiske talsperson, Margret Hagerup.

(©NPK)