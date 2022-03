Daglegvarekjedene må melde frå om alle oppkjøp

innenriks

Konkurransetilsynet opplyser at dei har komme til at dei særskilde forholda i daglegvaremarknaden gjer det nødvendig å gjennomføre ei betydeleg utviding av opplysningsplikta.

No vil plikta ikkje berre omfatte kjedene, men heile konsernet som den enkelte kjeda er ein del av, skriv tilsynet i ei pressemelding. Det må opplysast om alle fusjonar, oppkjøp, og såkalla minoritetserverv føretaka er involverte i.

Konkurransedirektør Tina Søreide seier dei har sett at det har skjedd transaksjonar som kan ha hatt betydning for konkurransesituasjonen i marknaden, og som tilsynet gjerne skulle vore opplyst om.

– Dette viser at det er behov for å gjere tydeleg kva transaksjonar opplysningsplikta omfattar, seier Søreide.

– I tillegg ser vi at marknaden er i stadig endring, og det er derfor viktig at tilsynet får den informasjonen som er nødvendig for å kunne drive effektiv strukturkontroll i marknaden, seier ho.

(©NPK)