Berre éin av fire kommunedirektørar er kvinner

innenriks

Kommunal Rapports kartlegging per 1. mars viser at berre 95 av dei 356 kommunedirektørane i Noreg er kvinner. Det utgjer ein del på 27 prosent. Det er no 17 år sidan organisasjonen til kommunesektoren KS sette målsetjinga om at halvparten av stillingane skulle bekles av kvinner innan 2015. KS-leiar Gunn Marit Helgesen seier at dei ikkje har gitt opp å nå målsetjinga.

– Vi har sjølvsagt ikkje det. Men det er ikkje KS som tilset kommunedirektørar og fylkeskommunedirektørar. Vi kan berre bevisstgjere og oppmuntre til å tenkje på kvinnelege kandidatar. Temaet har ikkje vore diskutert i KS dei siste åra. Det er ein sovande ambisjon, seier Helgesen til Kommunal Rapport.

I 1992 var delen kvinnelege kommunale toppleiarar 5,7 prosent, medan den steig til over 10 prosent i 2000. Det siste tiåret har delen lege over 20 prosent.

– Det er klart at det har skjedd noko. Men det går sakte, seier dagleg leiar Gudrun Grindaker i Norsk kommunedirektørforum.

Blant dei elleve fylkeskommunedirektørane er det berre éi kvinne, Tine Sundtoft i Agder.

