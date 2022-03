Vedum om bensinprisane: Vi må ta grep dersom dette held fram

innenriks

Bensin- og dieselprisane blir stadig høgare over heile landet. Onsdag nådde literprisen 27 kroner i Tromsø, medan det vart registrert prisar på 26 kroner i hovudstaden, ifølgje P4.

– Det er sjukt dyrt. Det er heilt elleville høge prisar. Vi har aldri sett ein slik ekstrem auke før, seier Vedum til P4.

Analytikarar i Rystad Energy har peika på at prisane kan bikke 30 kroner. Fleire, blant dei Norges Automobil-Forbund (NAF), har peika på at drivstoffavgiftene må setjast ned. Det er éin av tinga regjeringa no ser på, seier Vedum.

– Vi kan ikkje ha sånne prisar over tid, det blir altfor ekstremt for folk, det er det ikkje nokon tvil om. Akkurat no så er det veldig mykje som skjer. Det er klart at dersom dette blir eit nivå som vil vare, så er det altfor dyrt for folk, seier han.

– Om vi ser dette held fram, så må vi ta grep, seier finansministeren.

Prisane på bensin og diesel steig med høvesvis 6,0 og 5,9 prosent frå januar til februar, ifølgje ferske tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

