Ukrainske flyktningar blir møtt av militærøving i Våler

innenriks

– Vi tek det på stort alvor. Det er naturleg at vi gjer ei vurdering av kva konsekvensar det vil ha for oss, seier oberstløytnant og kommunikasjonssjef Per Gunnar Grosberghaugen i Heimevernet til NRK.

Forsvaret stadfestar at det vil vere både stridsvogner, andre militære køyretøy og øving på krigshandlingar i nærområdet til flyktningemottaket på Haslemoen. HV-soldatar skal òg etter planen bu på Haslemoen leir under øvinga. Samtidig blir leiren på kort varsel teken i bruk som mottak for ukrainske krigsflyktningar.

– Det er jo ei utfordring, seier mottaksansvarleg Kjell Åge Moen.

Både Forsvaret, HV, kommunane og mottaksleiinga jobbar no med å finne ut korleis dette kan sameinast på best mogleg måte.

– Det er jo ikkje nødvendigvis eit problem for flyktningar å sjå militære. Men det viktige er at dei ikkje blir utrygge av å sjå oss, seier Grosberghaugen.

Førebels er det ikkje gjort noko for å dempe det synlege av militærøvinga for flyktningane som kjem til Haslemoen.

(©NPK)