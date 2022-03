Studie: Klare kjønnsforskjellar i inntekt og karriere

innenriks

Core næringslivsstudie er utført av Institutt for samfunnsforskning og finansiert av Kultur- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Den tek for seg ti norske selskap som allereie jobbar aktivt med å fremje likestilling.

– Det er høgt medvit, definerte mål og tiltak for kjønnsbalanse i selskapa, men paradokset er at det likevel er klare kjønnsforskjellar i inntekt og karriere, seier forskar Sigtona Halrynjo.

Flest menn er øvst

Trass i forankring av mål og tiltak i strategiar om likestilling i selskapa fann forskarane tydelege kjønnsforskjellar i inntekt og karrieremønster. Det er framleis ei overvekt av menn på dei øvste styringsnivåa, i stillingar med resultatansvar og i høgtlønte stillingar.

– Eit funn er at kjønnsforskjellane gjeld hovudsakleg kvinner og menn som har barn, og at forskjellane ikkje kan forklarast av ulik alder og utdanningsnivå, seier Halrynjo.

Samtidig fann forskarane ikkje teikn til fordommar mot kvinner eller mødrer i næringslivet, og både kvinner og menn opplever òg å få anerkjenning for jobben dei gjer. Kvinner forhandlar i like stor grad om lønn og opprykk og har like ofte ein plan for eiga karriereutvikling.

Trettebergstuen: Leiarar må gå føre

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) trekkjer fram at arbeidsgivarar må ha likare forventningar til kvinnelege og mannlege tilsette når det gjeld fråvær knytt til barn.

– Undersøkinga viser at balansen mellom familie og jobb er viktig for arbeidstakarane, og i eit godt, likestilt arbeidsliv skal det la seg gjere å kombinere jobb med barn og fritid. Leiarar må gå i brodden som gode førebilete og byggje ein kultur der dette er sjølvsagt, seier Trettebergstuen.

– Vi veit at det står for dårleg til med likestillinga i næringslivet, seier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– Målet er eit næringsliv der kvinneandelen er høgare, lønnsgapet blir tetta og mangfald blir sikra i fleire bransjar. Vi treng kunnskap om dagens situasjon for å kunne målrette politikken, seier han og understrekar at studien blir sentral i dette arbeidet.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran opplyser at det er kunngjort ein eigen likestillingsstudie for maritim sektor, der kvinner er i mindretal.

Jobbar meir enn dei skulle ønske

Core-studien byggjer på spørjeskjema frå 2.830 medarbeidarar og djupneintervju med 30 medarbeidarar og ni HR-ekspertar i 2021.

I studien kjem det mellom anna òg fram at dei som jobbar mest, opplever i stor grad at dei jobbar meir enn dei skulle ønske

I tillegg viser han at lang arbeidstid ikkje handlar om krav frå leiarar eller høg lønn, men om å handtere fristar, arbeidsoppgåver, og konkurranse om kundar som forventar rask levering.

