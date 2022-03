Straumstøtta blir forlengd med eitt år

innenriks

– Vi har bestemt oss for å føre vidare den ordninga som gjeld no, til å gjelde ut mars neste år. Det er for å gi folk tryggleik for at dei får ei avlasting for dei ekstremt høge straumprisane, seier olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) til NTB.

Han møter pressa saman med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) for å presentere nyheita.

Staten dekkjer i dag 80 prosent av kostnaden for det overskytande når snittprisen på straum overstig 70 øre per kilowattime. Utgangspunktet har vore at dette skal gjelde frå desember til mars, men no blir altså ordninga forlengt med eitt år.

Dei økonomiske rammene vil vere dei same som i dag, opplyser Aasland.

Usikker prislapp

Forslaget blir no sendt ut på høyring. Etter høyringa vil saka bli lagt fram for Stortinget.

Kor mykje straumstøtta vil koste staten, er derimot uvisst.

– Det kjem an på kor høge straumprisane blir, seier Vedum.

– Vi må håpe at straumprisane går ned. Men grunnen til at vi no går ut med dette, er at vi den siste veka har sett eit veldig hopp i prisane. Det skaper utryggje.

Det er krigen i Ukraina og sanksjonane mot Russland som er bakteppet.

Den internasjonale uroa har den siste veka ført til at straumprisane har meir enn dobla seg i Noreg.

Inkluderer landbruk og frivillig arbeid

Regjeringa gjer det samtidig klart at landbruk og veksthus framleis skal vere inkludert i ordninga.

– Det er heilt nødvendig å gi jordbrukssektoren føreseielegheit i ein situasjon med ekstraordinære utgifter og stor uvisse om korleis straumprisane utviklar seg, seier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

– I ei tid der rammevilkåra for norsk matproduksjon blir endra svært raskt, er det nødvendig at vi bidreg til å vareta behovet til næringa for stabilitet og langtidsperspektiv.

I tillegg skal frivillig arbeid og kultur framleis vere med, opplyser Aasland.

– Eg meiner det er ei god ordning, og ho gir føreseielegheit og tryggleik over tid.