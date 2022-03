Sivilombodet ber om tiltak ved utlendingsinternat på Trandum

innenriks

Ombodet meiner det framleis er ein risiko for brot på forbodet mot umenneskeleg og nedverdigande behandling av fridomsfråtekne.

I eit brev til Justis- og beredskapsdepartementet ber Sivilombudet om ei orientering. Mellom anna dreier det seg om kva endringar som blir gjort for å sikre at dagens praksis for innlåsing og tilgang til kommunikasjonsmiddel blir avslutta.

I tillegg blir departementet bede om å orientere om planar for korleis særleg utsette internerte skal varetakast og for å sikre at rutinemessig visitasjon ikkje skjer.

