Sametinget reagerer på at vindmøllene framleis står på Fosen

innenriks

Sametinget meiner at det kvar einaste dag går føre seg eit pågåande menneskerettsbrot i Trøndelag, så lenge dei 151 turbinane på Storheia og Roan ikkje blir tekne ned, skriv NRK.

I oktober fastslo Høgsterett at bygginga av turbinane er i strid med retten reindriftssamane har til kulturutøving, som er verna gjennom fleire internasjonale konvensjonar. Vindmøllene er bygde på det reindriftssamane vurderer som viktige vinterbeiteområde, og byggjeløyvet er derfor ugyldig.

Olje- og energidepartementet har likevel ikkje tolka dommen som at det er vedteke at vindturbinane skal byggjast ned, eller at konsesjonen har falle bort. I staden har dei bede utbyggjar komme med eit forslag til plan for ny utgreiing.

– Dette handlar om å anerkjenne dommen og premissane i han. Viss ein tolererer menneskerettsbrot og lèt det stå ope, så spørst det kven det råkar neste gong, seier sametingspresident Silje Karine Muotka.

(©NPK)