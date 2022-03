SV bryt med regjeringa i pensjonssak

innenriks

– Regjeringspartia har ikkje vist vilje til å forhandle. No går regjeringa, trass det som står i Hurdalsplattforma om å auke minstepensjonen, saman med Høgre for å finne fleirtal for eit forslag som i praksis svekkjer minstepensjonane. Det kan vi ikkje vere med på, seier SV-nestleiar Kirsti Bergstø til VG.

SV har forhandla med Arbeidarpartiet og Senterpartiet om endringa i folketrygdlova sidan 8. februar. Regjeringsplanen er at minstepensjonsnivået skal regulerast med gjennomsnittet av pris- og lønnsveksten, på same måte som pensjon under utbetaling.

– Vi har hatt samtalar med SV over lengre tid, men i denne saka var det ikkje mogleg for oss å bli samde, seier Tuva Moflag (Ap).

Moflag viser til at forslaget frå regjeringa står i Hurdalsplattforma, og stadfestar at regjeringa i staden får støtte frå Høgre.

