Søraust-, Sørvest- og Vest-Noreg: Snittpris for straum på 1,89 kroner per kWh fredag

innenriks

Det melder straumbørsen Nord Pool på nettsidene sine. Snittprisen på fredag per kWh er 0,19 kroner lågare enn torsdag og 1,54 kroner høgare enn same dag året før.

I tillegg til spotprisen på straum kjem forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh), og eit eventuelt påslag frå straumselskapa. På toppen av det heile blir ei meirverdiavgift på 25 prosent lagt til, og for seg sjølv kjem nettleiga.

Maksprisen fredag på 1,97 kroner per kWh er den høgaste i landet og er mellom klokka 7 og 8 på morgonen. Den er 0,30 kroner lågare enn torsdag og 1,58 kroner høgare enn same dag året før.

Minsteprisen blir på 1,80 kroner per kWh mellom klokka 4 og 5 på natta.

