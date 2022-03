Rådet for psykisk helse ber helsestyresmaktene om ein ny beredskapsplan

innenriks

– Når sjølvmordstankar, alvorlege eteforstyrringar og psykoseproblematikk ikkje får behandling, kan det stå om livet. Pågangen av nye barn og unge med betydelege plager er stor. Vi må få på plass ein beredskapsplan, seier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse til NRK.

Vidare anerkjenner ho at utdanning av helsepersonell vil ta tid, men ho meiner dette har vore eit problem lenge.

– Vi må få på plass ein beredskapsplan. Den må innehalde fleire døgnplassar og fleire behandlarar. Det er viktig med fleire spesialistar. At veldig sjuke barn ikkje får hjelp, gjer behandlingsforløpet meir langvarig og komplisert, seier ho.

Statssekretær i Helsedepartementet, Karl Kristian Bekeng (Ap), seier at dei erkjenner at delar av landet slit med for lange ventelister.

– Derfor har helseministeren allereie i årets oppdrag til sjukehusa peika på at psykisk helse skal vere ei av hovudprioriteringane. Det har òg komme ein eigen tiltakspakke knytt til psykisk helse og frivillige organisasjonar. Men vi har framleis forbetringspotensial, seier Bekeng.

