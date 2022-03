Over halvparten av kommunane i landet har utfordrande tilgang til helsepersonell

innenriks

Det er ein auke frå rapporten førre veke der tilgangen til personell var god i 45 prosent av rapporterande kommunar, men utfordrande eller kritisk i 55 prosent av dei.

315 av kommunane i landet har rapportert inn til Helsedirektoratet.

Fire kommunar vurderer risikoen som høg for at smitten dei neste tre vekene vil overbelaste helsetenesta, som er ei halvering frå veka før.

Ei viktig årsak til personalmangel i kommunar og sjukehus er at talet på nye sjukmeldingar er stabilt høgt, og langt over førre år.

Talet på nye sjukmelde er 88 prosent høgare no samanlikna med same veke i 2019. Talet førre veke er på same nivå som veka før. Førre veke var 53 prosent av alle nye sjukmeldingar covid-19-relatert.

