Opposisjonsparti krev flyktningsvar frå Mehl

– Det går no føre seg eit arbeid i EU med å koordinere behovet til medlemslanda. Det vil vere feil å gå ut med eit konkret tal no, for kor mange vi skal hente. Vi er i ein vurderingsfase, i ein samarbeidsfase, og vi må gjere ting grundig, sa Mehl i Stortinget torsdag.

Talspersonar for dei svenske, danske og finske regjeringane avviser likevel at det blir forhandla om ei slik fordeling akkurat no, ifølgje Bergens Tidende. Det reagerer fleire opposisjonspolitikarar på.

– Det etterlatne inntrykket er at vi ventar på ei fordeling frå EU. Det er uheldig. Justisminister Mehl må raskt komme tilbake til Stortinget for å oppklare dette og informere om kva som er rett, seier stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V).

Også KrFs Dag Inge Ulstein og SVs Grete Wold seier til BT at det er uheldig dersom det ikkje stemmer at det går føre seg forhandlingar.

– Innan EU søkjer ein no å kartleggje og koordinere behovet i landa, før ei eventuell fordeling mellom landa kan diskuterast. I Europa vurderer ein no korleis ein på ulike måtar kan støtte både dei ukrainske flyktningane og landa som får svært mange flyktningar. Noreg er klar til å bidra til dette. Noreg er klar til å bidra med overføring av flyktningar frå Ukrainas naboland innanfor det europeiske samarbeidet, skriv statssekretær Astrid Bergmål (Ap) i Justis- og beredskapsdepartementet i ein e-post.

