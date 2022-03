Offisiell rekkjeviddemåling for elbilar i vintertemperatur på trappene

innenriks

– Det er ein gledesdag no når bilbransjen har vorte med på laget og skal få på plass ein såkalla vinter-WLTP. Dette kan gå såpass fort at tala kan vere klare allereie frå neste år, seier kommunikasjonsansvarleg Camilla Ryste i Naf

Ifølgje organisasjonen har dei sjølv etterlyst ein bransjestandard for kva bilseljarane skal opplyse om når dei sel elbilar. Særleg når det gjeld kor langt du kjem med bilane på vinterstid, har kjøparane mangla god informasjon om.

Teknisk direktør Tore Lillemork i Bilimportørenes Landsforening seier til Bilnytt.no at slik det ligg an, blir det jobba på europeisk nivå for å få ein offisiell rekkjeviddetest i minus sju grader. Ifølgje Naf er det ein fin temperatur for nordiske vinterforhold.

Samtidig må elbilkjøparane i Noreg vente i alle fall eitt år før tala er ein del av den offisielle informasjonen om bilane. Antakeleg vil det ta eit par år før det er på plass.

– Fram til då må elbilkjøparane vere klar over at rekkjevidda til bilane blir redusert vinterstid. Så det gjeld å spørje og grave når ein vurderer ein bil, seier Ryste.

