NHO sterkt kritisk til Sps elektrifiserings-utspel

innenriks

– Vi er veldig bekymra og veldig urolege over signala som kjem frå Senterpartiet, seier Hauglie til Klassekampen.

Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik gjekk onsdag ut i same avis og kravde at alle prosjekt knytt til elektrifisering av norsk sokkel må setjast på vent i lys av straumkrisa.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) påpeika derimot at det ikkje er mogleg å innfri Hurdalsplattforma utan å elektrifisere plattformene utanfor norskekysten. Elektrifiseringa er òg viktig for å nå klimamåla Stortinget har forplikta seg til innan 2030.

– No har heile næringslivet lagt til grunn at Stortinget faktisk står ved vedtaket sitt om å elektrifisere sokkelen. Om regjeringa no kjem med ei reversering, vil det få veldig negative konsekvensar for næringslivet og norske arbeidsplassar, seier Hauglie, som understrekar at arbeidet med elektrifiseringa har starta.

Stortingsrepresentant og tidlegare klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i Venstre kallar utspelet frå Gjelsvik for «komisk, men også leit».

– Då regjeringspartia la fram Hurdalsplattforma, var elektrifisering av sokkelen det einaste klimagrepet, og dei skrytte av at dei skulle ta klimakutt heime og ikkje gjere det gjennom kvotemarknaden, seier han.

(©NPK)