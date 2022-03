Meir enn halvparten av svinebøndene braut regelverket

innenriks

Innan utgangen av 2021 hadde Mattilsynet ført 342 slike tilsyn. Kampanjen «Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021-2022» skal etter planen bestå av til saman 600 tilsyn av norske svinehald.

– Vi er bekymra for at vi finn brot på regelverket i over halvparten av tilsyna. Men heldigvis har vi få funn som er så alvorlege at det har vore nødvendig å bruke våre mest inngripande verkemiddel, seier seksjonsleiar Torunn Knævelsrud i Mattilsynet.

Hittil er det funne flest brot knytt til regelverket for rotemateriale og strø, som bidreg til at grisane skal ha tørre og komfortable liggjeplassar. I tillegg er det funne brot på reglane for behandling av sjuke og skadde dyr i heile 24 prosent av besetningane.

– Dette kan omfatte alt frå at bonden har for dårlege rutinar for handtering av sjuke og skadde dyr, at slike dyr ikkje er plasserte i ein eigen sjukebinge, og til at grisar med alvorleg sjukdom, sår og skadar ikkje har vorte avliva eller har fått nødvendig behandling av veterinær, fortel Knævelsrud.

(©NPK)