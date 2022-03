innenriks

Innlandet politidistrikt seier til TV 2 at det ikkje er grunn til å tru at det skal ha skjedd noko kriminelt.

Det skal vere snakk om ein mann i byrjinga av 70-åra, ifølgje VG.

– Vi fekk melding 11.26 om at person var funnen under skiheisen i Bjorli skisenter. Det vart gjort forsøk på berging av livet, seier operasjonsleiar Per Solberg i Innlandet politidistrikt til VG.

Pårørande er varsla.