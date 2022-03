Liten oppgang for Oslo Børs torsdag

innenriks

Det skjedde etter ein dag der mange av børsane i Europa enda i minus. Oslo Børs styrkjer seg likevel mellom anna på ein auke i oljeprisen, etter at han fall kraftig onsdag kveld.

Blant dei største selskapa er det ein svak dag for Equinor, som fell 1,47 prosent. Kursen til Aker BP (2,32), Yara International (5,24) og Norsk Hydro (3,82) rasar på si side oppover.

Klokka 16.36 torsdag ettermiddag kostar eit fat nordsjøolje 113,89 kroner. Den har lege høgare i løpet av dagen, men det er uansett ei stigning på godt og vel 1,6 prosent.

Bakgrunnen for oljeprisfallet onsdag kveld var mellom anna tilløp til kompromissvilje frå Ukraina for å få slutt på krigen mot Russland, og dessutan Emiratas signal om at dei ville presse Opec-landa til å auke produksjonen. På det lågaste var oljeprisen nede i 105,84 dollar onsdag.

Oslo Børs går med det mot trenden blant dei store i Europa, som alle fell markant torsdag. London-indeksen FTSE 100 fell med nesten 1 prosent, medan både Paris-indeksen CAC 40 og Frankfurt-indeksen DAX 30 fell med over 2 prosent.

Dei amerikanske børsane byrja òg i minus torsdag.

