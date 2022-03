Krigen i Ukraina driv prisane opp – vil påverke lønnsoppgjeret i vår

innenriks

Det går fram av det oppdaterte grunnlaget som Det tekniske berekningsutvalet la fram torsdag. Rapporten kjem berre tre veker etter at utvalet først la til grunn ein prisvekst på 2,6 prosent frå 2021 til 2022.

– Endringa frå februar til mars i anslaget frå utvalet er betydeleg og heng saman med Russlands invasjon av Ukraina og dei følgjande sanksjonane. I første rekkje energiprisane, men også prisane på andre viktige råvarer og matvarer har auka kraftig, skriv utvalet torsdag.

Etter at det første grunnlaget for prisveksten vart lagt fram, braut krigen i Ukraina ut, noko som har drive gass- og oljeprisen ytterlegare opp. Krigen har òg påverka den globale råvare- og matvaremarknaden. Mellom anna har dei globale prisane på kveite og andre kornsortar stige kraftig.

– Uvissa for 2022 er ekstraordinær og spesielt knytt til krigen i Ukraina, sanksjonane mot Russland og effektane dette har på energiprisar, matvareprisar, kronekursen og dei flaskehalsane i produksjonen av varer og tenester som no pregar internasjonal økonomi, skriv utvalet vidare.

– Krevjande tider

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO er medlem i TBU og seier krigen i Ukraina har medført høgare vekst i internasjonale prisimpulsar som påverkar kva prisstigning som er forventa i Noreg.

– Det er krevjande tider å lage prognosar for prisveksten i år, men vi kjenner oss trygge på at vi har laga eit forventningsrett anslag, seier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

– Meir enn prisvekst

Onsdag uttalte Jørn Eggum i Fellesforbundet at kravet om auka handlekraft for lønnsoppgjeret står fast. Forbundet viser til at norske lønnsmottakarar i dei to siste åra har vist moderasjon på grunn av pandemien, og meiner at det i år er godt grunnlag for å ta ut meir enn berre prisveksten.

Forhandlingsmotpart i frontfagoppgjeret, Norsk Industri, har derimot vore meir pessimistisk. Leiar Stein Lier-Hansen uttalte onsdag at han meiner det er vanskeleg å sjå for seg auka kjøpekraft dersom prisveksten blir for høg. Lier-Hansen meinte lønnsoppgjeret ville bli problematisk dersom prisane steig meir enn 3 prosent.