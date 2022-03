Innsette samlar inn pengar til krigsoffer i Ukraina

innenriks

– Vi er jo menneske vi som sit her inne òg, seier den innsette som tok initiativ til innsamlinga via ei pressemelding frå Kriminalomsorgen.

Dei innsette kan bidra til aksjonen på to måtar, anten ved å la seg klippe av ein medinnsett under frisøropplæring og betale 50 kroner eller meir som går til innsamlinga, eller ved å skrive seg på ei innsamlingsliste hos fengselsbetjentane og få beløpet trekt frå kontoen sin i fengselet. Dagpengesatsen for innsette i norske fengsel er for tida 76 kroner dagen.

– Vi har jo ikkje mange pengar vi som sit her, men det kjennest likevel godt å kunne bidra. Familien min kom sjølv som flyktningar til Noreg. Eg var berre to år den gongen, men eg veit jo likevel noko om korleis det pregar ein familie, seier han.

