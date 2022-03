Huitfeldt: Russland har ikkje rett til å angripe Noreg på grunn av våpenstøtta

innenriks

– Russland har ikkje rett til å rette angrep mot Noreg på grunnlag av den våpenstøtta vi har bidrege med til Ukrainas utøving av sjølvforsvar, skriv utanriksminister Anniken Huitfeldt i eit innlegg på nettsidene til regjeringa.

Noreg har bidrege med 2.000 M72 panservernrakettar til Ukraina for å forsvare seg mot invasjonen. Samtidig har Russland åtvara land som sender våpen til Ukraina.

Huitfeldt er klar på at Noregs bidrag ikkje utgjer eit folkerettsbrot, og at det heller ikkje blir rekna som eit væpna angrep på Russland i den forstand at det utløyser rett til sjølvforsvar.

– For at Noreg skal kunne reknast som part til krigen, må vi delta aktivt i militære operasjonar i Ukraina med norske militære styrkar eller ved norsk utøving av styring eller kontroll av styrkars maktbruk. Den våpenstøtta vi no bidreg med, kan ikkje reknast som slik deltaking, skriv Huitfeldt.

