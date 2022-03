Frp vil fjerne alle avgifter på drivstoff: – Folk blir flådde ved pumpene

innenriks

– Det fløymer inn pengar for staten, og mange er provoserte over at vi produserer olje i bøtter og spann og tener store beløp, medan folk blir flådde ved pumpene, seier Frp-leiar Sylvi Listhaug til NRK.

I ei pressemelding seier Listhaug at folk aldri har opplevd høgare prisar på bensin og diesel, og at dette handlar om å stille opp for folk i ein svært vanskeleg situasjon.

Både CO2-avgifta og vegbruksavgifta på bensin og diesel ryk i forslaget – noko som vil gi om lag åtte kroner lågare pumpepris på bensin og sju kroner lågare pumpepris på diesel.

– Staten ligg an til å tene seks gonger så mykje på olje og gass som anteke i statsbudsjettet. Vi har råd til å bruke noko av dei skyhøge inntektene på 1.750 milliardar kroner, til å hjelpe folk flest, seier finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi.

Bensin- og dieselprisane har fleire stader passert 25 kroner literen.

