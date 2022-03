Ber kommunane halde fram med registreringssystem for sjølvtesting

innenriks

Nesten alle kommunar har teke i bruk den digitale løysinga der innbyggjarane i kommunen sjølv kan gå inn og registrere positive resultat av sjølvtestar, skriv direktoratet i ei pressemelding.

– Mange kommunar har gjort ein god jobb med å informere om løysinga og har oppmoda innbyggjarane til å registrere positive resultat. Dette har ført til at mange har registrert resultat. Frå slutten av januar til i dag har totalt 795.000 sjølvtestar vorte registrerte, heiter det i pressemeldinga.

I eit brev ber direktoratet kommunane om å halde oppe tenesta slik at ein får ei betre oversikt over lokal smitte, moglegheit til å gi rettleiing til dei som treng det, og at direktoratet kan danne seg eit bilete av den nasjonale smittesituasjonen.

(©NPK)