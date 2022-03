UDI inngår avtalar om rundt 8.000 akuttinnkvarteringsplassar

innenriks

– Vi har allereie inngått avtalar med etablerte leverandørar som vi har rammeavtale med, omtrent 1.600 plassar, skriv UDI i ei pressemelding.

Det vil framleis ta litt tid før mottaka er klare til bruk, mellom anna fordi det må personell på plass.

– På grunn av stor uvisse om kor mange som vil komme over tid, held vi arbeidet fram med å skaffe mottaksplassar til dei ukrainske flyktningane, skriv UDI.

Dei lyser ut ein konkurranse for mange ytterlegare akuttinnkvarteringsplassar, i tillegg til å lyse ut konkurranse for ordinære mottak og mottak for einslege mindreårige.

UDI byrja å oppgi oversikt over ukrainske asylsøkjarar til Noreg 25. februar. Sidan då har det komme 957 søknader.

Over 2,15 millionar ukrainarar har flykta sidan Russland invaderte landet 24. februar, ifølgje FN-tal.