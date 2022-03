Truleg er det 25.000 ukjende artar i Noreg

innenriks

Det kjem fram i rapporten Kunnskapsstatus for artsmangfaldet i Noreg, som vart lagt fram onsdag.

I rapporten blir kunnskapsnivået vurdert vårt innan taksonomi, utbreiing og økologi på ein skala frå 0 til 5. Alle artsgrupper av såkalla eukaryote organismar er vurderte, medan mellom anna virus og bakteriar ikkje er med.

Rapporten er utarbeidd av 56 fagekspertar, i hovudsak knytt til vitskaplege institusjonar, på oppdrag frå Artsdatabanken.

Flest på land

Av dei påviste artane lever 8.298 i havet, 4.356 i ferskvatn og 34.237 på land. Forskarane som har utarbeidd rapporten, estimerer at det framleis finst 25.299 ukjende artar, slik at det samla talet på artar i Noreg blir 72.190.

Dyreriket står for 30.346 kjende artar i Noreg, og innanfor det er leddyra (insekt, edderkoppdyr og krepsdyr) med dei 24.265 artane sine størst. Insekt står åleine for 19.768 artar, noko som utgjer 42 prosent av alle artar i Noreg.

Nest størst er soppriket, med 9.168 kjende norske artar. Her er det òg mange grupper som er dårleg undersøkte, og som ein trur inneheld fleire hundre ukjende artar.

Varierande kunnskap

Tredje størst er planteriket, med 4.773 kjende norske artar. Det er innan dette riket kunnskapen er best, ifølgje Artsdatabanken.

Rapporten slår òg fast at kunnskapen om det gule riket, som mellom anna omfattar algar, er gjennomgåande dårleg. I dette riket er det 1.801 kjende artar i Noreg. Her blir det anslått at ein berre kjenner 25 prosent av artane her i landet.

Innan protistriket er det 803 kjende artar i Noreg. Denne inndelinga omfattar mellom anna urdyr og amøbar. For amøbar blir kunnskapen rekna som svært dårleg, vurdert til 0 på ein skala opp til 5.

