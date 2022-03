Stortingspresidenten hyllar innsatsen til dei frivillige for Ukraina-flyktningar

innenriks

– Eg veit at det er utruleg mange nordmenn som har lyst til å bidra på mange måtar. Oppmodinga mi til dei er at vi har mange fantastiske humanitære organisasjonar: Meld dykk til dei. Dei kan organisere det vidare og bidra til at flest mogleg får den hjelpa dei treng, seier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til NTB.

Onsdag besøkte han mottakssenteret i Råde i Østfold, som den siste tida har teke imot mange ukrainske flyktningar.

– Det er ganske sterkt å møte menneske som berre for nokre veker sidan levde heilt vanlege liv, og så plutseleg er landet deira i krig. Eg møtte ei mor som hadde gått delvis til fots saman med den vesle dotter si og sonen på 16 år, medan far og son vart igjen. Det var ganske tøft å høyre historiene deira, seier han.

Stortingspresidenten møtte òg frivillige som jobbar med å ta imot flyktningane, og han fullroser den innsatsen som frivillige legger ned både dag og natt.

Gharahkhani kom sjølv til Noreg som flyktning frå Iran i 1987, og betydninga av det frivillige den gong sit framleis sterkt i minnet.

– Når du har vore barn på flukt, så har du nokon minner som er der heile livet. Då eg møtte denne mora i dag, så veit eg at då eg kom til Noreg, så kom eg saman med mor og far. Mange av desse er kvinner og barn, medan ektefellane er igjen i Ukraina. Så dei har denne uvissa i tillegg, seier han.

– I løpet av kort tid skal mange ut i lokalsamfunnet, og då blir det frivillige viktig, understrekar han.

