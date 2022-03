Sp-profilar ber Vedum setje ned drivstoffavgifta

innenriks

– Ein må få kontroll på drivstoffprisane ved å redusere avgiftene, seier Lundteigen til TV 2.

Onsdag låg prisen på diesel på over 27 kroner literen i Tromsø, og Sp-veteranen frå Buskerud krev at regjeringa grip inn. Han får støtte av leiaren i Ringsaker Sp, Odd Amund Lundberg, som skulle ønske at Vedum var meir framoverlent.

– Eg forventar at dei set seg saman og jobbar hardt for å få til ei god løysing, slik dei gjorde når det gjaldt straum, seier han til kanalen.

Finansministeren avviser likevel overfor TV 2 at det vil komme ei kompensasjonsordning for dei høge drivstoffprisane, men legg til at prisauken vil bli eit tema på budsjettkonferansen til regjeringa til veka.

– Vi vil sjå på grep som gjer at det samla skatte- og avgiftsnivået for dei som tener under 750.000 kroner går ned og ikkje opp, seier han.

