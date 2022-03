Regjeringa vil foreslå lov om hurtigintegrering av ukrainske flyktningar

innenriks

Den ferske arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen (Ap) seier til VG at førsteprioritet for regjeringa er at ukrainske flyktningar skal få opplæring i norsk og det norske samfunnet så fort som mogleg – også før dei er busette i ein kommune.

Ho fortel at lova vil gjelde for personar i mottak og i private heimar.

– Den mellombelse lova vil gi fortgang i integreringa og bruk av dagens hurtigspor. Det vil sørgje for at ukrainske flyktningar får opplæring og kjem seg raskt inn i jobb og utdanning, seier Persen til avisa.

Dei ukrainske flyktningane vil få status kollektivt vern for å gi dei same rettar som ved vanleg asylvedtak. Persen seier regjeringa vil leggje til rette for at ukrainske barn får gå i barnehage og på skule, og at vaksne kan ta opp att studiar eller byrje i jobb.

– Vi tek òg grep for å sikre ei enklare kartlegging slik at vi i størst mogleg grad får busett flyktningane slik at dei kan bruke kompetansen sin. Med til dømes sjukepleiarutdanning kan det vere fornuftig å busetjast i nærleiken av eit sjukehus, seier Persen.

