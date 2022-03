Norsk Industri åtvarar: Lønnsoppgjeret kan bli «kjempekomplisert»

innenriks

Onsdag gjekk startskotet for lønnsoppgjeret med kravoverrekking mellom LO-forbundet Fellesforbundet og forhandlingsmotpart Norsk Industri på Thon Hotel Opera i Oslo sentrum.

Krigen i Ukraina dannar eit dystert bakteppe for årets hovudoppgjer, men har ikkje dempa forventningane i Fellesforbundet, som krev auka kjøpekraft til medlemmene sine.

– Forventningane våre er dei same, slår Fellesforbundets leiar Jørn Eggum fast overfor NTB.

– Det har ikkje vore eit renn inn til meg om at vi må jenke krava våre. Heller stikk motsett. Når prisane går opp, må vi ha meir i lommeboka for å kunne betale rekningane våre framover, seier Eggum.

Nye prognosar for prisvekst

Han kjem likevel med eit lite atterhald:

– Hadde du spurt meg i morgon, kunne eg vore meir detaljert. Då får vi dei endelege tala for prisvekst, og det er prisveksten vi skal slå i dette oppgjeret for å få auka kjøpekraft, seier Eggum.

Torsdag legg Det tekniske berekningsutvalet (TBU) fram oppdaterte prognosar for prisveksten i norsk økonomi. I tidlegare prognosar har TBU anslått at prisveksten i Noreg blir på 2,6 prosent i 2022.

Krigen i Ukraina har likevel drive opp prisane på råvarer, drivstoff og matvarer.

Leiar Stein Lier-Hansen i Norsk Industri meiner det er vanskeleg å sjå for seg auka kjøpekraft med mindre prognosane for prisveksten held seg på eit lågt nivå.

– Viss vi får eit høgt tal i morgon, over tre til dømes, så blir oppgjeret kjempekomplisert. Då skal ein vere glad om ein klarer å behalde kjøpekrafta, åtvarar han.

– Det taket eg må ta omsyn til, er kva bedriftene våre toler av lønnsauke utan at dei taper konkurransekraft, seier Lier-Hansen til NTB.

Åtvarar mot stagnasjon og inflasjon

Ifølgje Lier-Hansen har krigen i Ukraina snudd dei økonomiske forventningane på hovudet.

– Vi kan gå inn i ein situasjon vi knapt nok har opplevd sidan 1930-åra, nemleg at du kan få full økonomisk stagnasjon, samtidig som du kan få inflasjon fordi prisane stig på det du og eg er avhengig av å kjøpe, anten det er bensin, mat eller klede.

– Då blir vi skvisa heile gjengen. Her må vi gå varsamt fram så ikkje vi påfører bedriftene våre varig skade, seier Lier Hansen.

Han påpeikar at delar av norsk industri er avhengig av å få levert innsatsfaktorar frå dei to landa som no er i krig – Russland og Ukraina.

Eggum framhevar på si side at handelen med Russland og Ukraina utgjer ein liten del av norsk økonomi, og at prisveksten vi no ser, mellom anna på gass, ikkje er eit norsk fenomen – men heller eit globalt problem.

– Viss Stein Lier-Hansen skal betale auka kjøpekraft for medlemsbedriftene sine, kan det godt hende han må setje opp prisane for at vi skal få det til, seier Eggum.

– Det må dei gjere i andre land òg. Vi skaper ikkje dårlegare konkurransekraft når utfordringane er dei same uavhengig av kva land eit bor i, seier han.

Håpar å unngå konflikt

Lønnsoppgjeret er eit hovudoppgjer, noko som betyr at det både forhandlast om lønn og andre rettar.

Eggum seier Fellesforbundet tek sikte på å gjennomføre lønnsoppgjeret utan å hamne i konflikt, trass i dei vanskelege tidene Europa står overfor.

Han seier dei òg håpar å unngå å hamne hos Riksmeklaren, sjølv om dette skal «halde hardt», ifølgje Eggum.

Forhandlingsfristen for frontfaget er sett til 16. mars.

