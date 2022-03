Lastebilbransjen fryktar massekonkursar på grunn av auka drivstoffprisar – krev krisepakke

innenriks

Onsdag har prisen på drivstoff overstige 25 kroner literen fleire stader i Noreg, og den nærmar seg 30 kroner enkelte stader.

– Det blir godt merka hos lastebileigarane. Vi er bekymra, situasjonen er dramatisk og det er krise, seier forbundsleiar Geir Moe til P4.

Derfor fryktar forbundet massekonkursar, og dei ber regjeringa om krisepakke til næringa.

– Å fjerne vegbruksavgifta på 3,52 kroner per liter diesel vil ha stor effekt, seier Moe. Han vil òg at det blir innført ei refusjonsordning, og at ein revurderer CO2-avgiftene på nytt.

Prisen for éin liter drivstoff inkluderer både vegbruksavgift, moms og CO2-avgift.

Saman med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), har Moe sendt brev til regjeringa der dei uttrykkjer stor bekymring for økonomien til fleire selskap.

