I fjor døydde fleire enn på mange år i Noreg

innenriks

Talet på døde i Noreg har sidan 2015 lege stabilt på rundt 40.700, men i fjor døydde det 42.002 personar – 1.391 fleire enn i 2020, ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB)

Auken var størst blant kvinner, der vel 850 fleire forlét oss i 2021 enn i 2020.

– Det er viktig å hugse på at vi i 2020 hadde oppsiktsvekkjande få dødsfall sett i lys av at vi var midt i ein pandemi. Derfor er det ikkje så uventa at det døydde litt fleire i 2021, seier demograf i SSB Ane Tømmerås.

Blant dei som er 75 år eller eldre, døydde det 1.462 fleire i 2021 enn i 2020. Det er omtrent like mykje som den totale auken i talet på døde.

Oppgangen i talet på døde kan seiast å vere forventa. Ei forklaring er at det stadig er fleire som har nådd ein alder der det er meir vanleg å døy.

– Det store fødselskullet i etterkrigstida byrjar å komme i ein alder der det er vanleg å døy. Det har med andre ord vore eit spørsmål om tid før talet på døde ville auke litt, seier Tømmerås.

– Samtidig var det nok slik at smitteverntiltaka sparte livet til ganske mange i dei eldste aldersgruppene i 2020. Då er det naturleg at vi får litt fleire dødsfall året etter, seier demografen vidare.

