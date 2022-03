Fint vêr i vente i det meste av landet

innenriks

Før helga blir vêret litt skiftande, men så blir det betring takka vere høgtrykket, ifølgje statsmeteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt.

– Det betyr i alle fall ganske roleg vêr for heile landet og også mykje fint vêr, fortel ho til NTB.

Austlandet og Sørlandet får stort sett lite vind. Unntaket er lengst vest på Sørlandet, der det kan bli ein del vind. Generelt blir vêret fint, med mykje sol, men kanskje noko nedbør.

For Vestlandets del vil det kunne blåse litt ekstra langs kysten.

– Det blir ein sørleg stiv eller sterk kuling, men bortsett frå vinden kan det bli ein del fint vêr der, særleg fredagen. Så kan det bli litt meir skiftande skydekke laurdag og søndag. Men ein vil nok få sett sola då òg. Det kan komme regn og yr i små mengder på laurdagen, fortel meteorologen.

Nord for Stad

Unntaket når det gjeld vind er områda nord for Stad, som får meir det same vêret som Møre og Romsdal og Trøndelag i helga.

– Det blir lettskya, tørt og fint. Kanskje litt meir skyer søndag enn laurdag, men generelt ei fin helg over det heile, siger Pernille Borander.

Vidare nordover går ein òg ei fin helg i møte.

– Det blir lite vind, og særleg Nordland får mykje sol. Troms startar helga med litt regn, og litt meir grå start, men utover laurdagen blir det fint, og søndagen ser òg fin ut, fortel meteorologen.

Slik blir det òg i Finnmark, som likevel kan få spreidd nedbør i ytre strøk fredag og laurdag. Utover laurdagen blir det fint vêr.

Store temperaturvariasjonar

Folldal i Østerdalen hadde 23,9 minusgrader natt til onsdag, medan maksimumstemperaturen tysdag var 9,9 grader. Det er ein forskjell på 33,8 grader.

– Klarvêr og lite vind gir stort varmetap om natta, men vi får òg mykje varme frå sola om dagen. Då blir kontrasten stor, som vi har sett fleire stadar det siste døgnet, skriv Meteorologene på Twitter.

Slik kan det òg bli i helga, ifølgje Pernille Borander. Ytre strøk på Vestlandet og vidare nordover i landet får ganske mykje høgare temperatur enn normalt. Til dømes kan det hende at Tromsø får plussgrader heile døgnet.

Held fram i neste veike

Også i starten av neste veike beheld høgtrykket overtaket. Det betyr lite nedbør og vind òg etter helga.

– Vi ser for oss at det blir nokre rolege dagar på jobb for meteorologane, slår Borander fast.

Samtidig blir rådd folk som skal ut på tur, til å sjekke snøskredvarsla på Varsom.no.

