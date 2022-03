Fellesforbundet trur det er mogleg å unngå streik

innenriks

Han seier dei òg håpar å unngå å hamne hos Riksmeklaren, sjølv om dette skal «halde hardt», ifølgje Eggum.

Onsdag var det forhandlingsstart for tariffoppgjeret med kravoverrekking mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Fellesforbundet krev ei styrking av kjøpekrafta til medlemmene, lønnstillegg i form av kronetillegg, ekstra lønnstillegg for lågtlønte, høgare lønnssatsar i overeinskomstane og auka matpengesatsar.

– No skal vi bruke to veker på å gå godt inn i krava frå Norsk Industri og gjere greie for rettferdskrava våre på den økonomiske sida, seier Eggum.

Både han og Norsk Industris leiar Stein Lier-Hansen seier dei hadde sett fram til eit lønnsoppgjer under meir normale omstende i år, men at krigen i Ukraina har snudd alt på hovudet.

– Det vanskelegaste no er at ting har endra seg ekstremt i løpet av fjorten dagar. Vi såg fram til ei rask innhenting i økonomien etter pandemien, men så kjem krigen og snur mykje av premissane på hovudet, seier han.

– Den påverkar råvareprisane, drivstoffprisane og matvareprisane. Landa i krigen er òg land som leverer viktige innsatsfaktorar i industrielle verdikjeder. Bedriftene våre merkar konsekvensane, og det ramlar inn varslar om permitteringar kvar dag, seier han.

(©NPK)