Ambulansekapraren dømd til 13 års forvaring: – Han ville ikkje la seg stanse av noko

innenriks

Borgarting lagmannsrett har funne 34-åringen skuldig i drapsforsøk på eit eldre ektepar, ei kvinne med tvillingar i ei barnevogn og to politibetjentar då han køyrde med ein kapra ambulanse på Torshov i Oslo 22. oktober i 2019.

– Lagmannsretten finn det bevist at den tiltalte heldt det for mest sannsynleg at han ville treffe mora og barnevogna med tvillingar då han køyrde mot dei på fortauet, og at dei ville bli drepne som følgje av samanstøyten, skriv lagdommar Eirik Vikanes i dommen som vart kunngjort onsdag.

Borgarting dømmer mannen til 13 års fengsel med ei minstetid på ni år. Dommen er i tråd med aktors påstand og er einstemmig.

Nekta for drapsforsøk

I mai i fjor vart mannen dømd i Oslo tingrett til tolv års forvaring med ei minstetid på åtte år for drapsforsøk på dei sju personane og ei rekkje andre forhold under og i forkant av ambulansekapringa.

Då saka gjekk i Oslo tingrett i april i fjor, vart mannen dømd for 24 forhold, og 19 av dei skjedde i samband med ambulansekapringa 22. oktober 2019.

I tingretten erkjende mannen straffskuld for alle tiltalepunkta, men ikkje drapsforsøka og truslar mot politiet i samband med at han styrte ambulansen rett mot to politibetjentar. Han valde derfor å anke dommen.

Skulle levere narkotika

Mannen er dømd 13 gonger tidlegare og var ute på prøve då han kapra ambulansen.

I retten sa mannen at bakgrunnen for kapringa var at han hadde fått i oppdrag å levere 50 liter av det narkotiske stoffet GBL til ei adresse på Torshov for å kvitte seg med ei narkogjeld på 50.000 kroner.

Rusa på narkotika krasja han inn i ei rundkøyring på Rosenhoff slik at bilen hamna på taket. Då tok han med seg ei avsaga hagle og narkotikaen ut av bilen og trua til seg ein ambulanse like ved.

Deretter køyrde han til Torshov, etter kvart med politiet i hælane. På Torshov var han først nær ved å køyre på eit eldre ektepar, før han køyrde på ei barnevogn med eit sju månader gammalt tvillingpar. Tvillingane vart ikkje alvorleg skadde. Han var òg nær ved å køyre på mor til tvillingane og seinare to politibetjentar.

– Ville ikkje la seg stanse av noko

I lagmannsretten hevda 34-åringen at han ikkje såg mora med barnevogna. Det står i strid med det han forklarte i eit avhøyr dagen etter kapringa, då han sa at det han «huska mest» var ho med barnevogna.

Borgarting har òg funne mannen skuldig i drapsforsøk på eit eldre ektepar, berre nokre få meter før han var nær ved å køyre på mora og tvillingane.

– Køyrebanen til ambulansen var mot ekteparet, og det var framferda til ekteparet, og ikkje ei handling frå den tiltaltes side, som forhindra at dei vart trefte og drepne av ambulansen, skriv lagdommar Vikanes.

Retten meiner òg at 34-åringen forstod at ambulansen kunne treffe dei to politibetjentane og ta livet av dei.

– Hans fokus var berre å komme seg unna politiet og levere plastdunkane med GBL, uansett kva følgjer det måtte få for omgivnadene. Han ville ikkje la seg stanse av noko eller nokon, og heller ikkje to politibetjentar, står det i dommen.