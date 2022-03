Ukrainas ambassadør: 100–150 nordmenn har verva seg til krigen i Ukraina

innenriks

– Det røffe estimatet vårt tilseier at talet er på mellom 100 og 150 norske borgarar som er der no, eller som er på veg til frontlinja, sa Jatsiuk på ei pressebrifing på den ukrainske ambassaden i Oslo tysdag formiddag.

Utanfor ambassaden var det lagt ned blomstrar og støtteerklæringar til Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har oppmoda europearar med kamperfaring om å slutte seg til dei ukrainske styrkane for å kjempe mot Russlands invasjon.

Jatsiuk har tidlegare fortalt at ambassaden har fått mange spørsmål frå nordmenn som er interesserte i å kjempe på Ukrainas side i krigen mot Russland.

Ambassaden hjelper desse med informasjon, fortel Jatsiuk.

– Vi driv ikkje med rekruttering. Men vi hjelper med informasjon og assistanse, seier han.

– Vaksne

Ifølgje Jatsiuk har responsen på Zelenskyjs oppmoding vore enorm – ikkje berre i Noreg og Europa, men også i USA, Canada og Australia. Ambassadøren hevdar at så mange som 20.000 frivillige frå 52 land hittil har reist til den ukrainske frontlinja.

– Dette er ikkje såkalla eventyrarar på jakt etter ei oppleving. Det er vaksne borgarar med familie og barn, seier ambassadøren.

Jatsiuk understrekar at ukrainske styresmakter gjer grundig research på dei som no vervar seg til krigen. Ifølgje ambassadøren er dei først og fremst ute etter personar med militær eller medisinsk-militær bakgrunn.

– Vi vil ikkje utsetje nordmenn for risiko, seier han.

– Men dei med militær bakgrunn, som var i Irak eller Afghanistan, er det mange av i Noreg. Dei kjem til Ukraina, seier Jatsiuk.

Desse blir del av ein eigen, internasjonal legion av frivillige i Ukraina, ifølgje Jatsiuk.

Støre åtvarar

Statsminister Jonas Gahr Støre har på si side bede nordmenn om å tenkje seg grundig om før dei dreg til Ukraina for å kjempe.

– Eg forstår veldig godt nordmenns engasjement når ein ser at eit europeisk land blir offer for ein angrepskrig frå ei militær stormakt, men eg vil åtvare folk mot det – krig er brutalt, og det er ikkje eit ansvar norske styresmakter kan ta. Viss enkeltmenneske vil gjere det, må dei tenkje veldig nøye gjennom det, seier Støre til NTB tysdag.

På pressebrifinga tysdag bad òg Jatsiuk Noreg om å sende fly, luftvernvåpen, stridsvogner og andre kraftfulle våpen til det ukrainske forsvaret.

– Viss vi ikkje kan forsvare oss, er det ikkje nokon til å ta imot den andre støtta, seier Jatsiuk, som understrekar at også humanitær og finansiell støtte er viktig.

Jatsiuk poengterte òg behovet for eit flyforbod over Ukraina og bad om at sanksjonane mot Russland blir utvida til også å gjelde Kviterussland.

– Kviterrusslands president Lukasjenko deler ansvaret for angrepet, seier han.

I tillegg må Russland kastast ut av FN for krigshandlingane sine, meiner Jatsiuk.

