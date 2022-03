Stor oljelekkasje i Håøysundet utanfor Bergen

innenriks

– Akkurat kva det er, er vi ikkje sikre på. Men det er snakk om olje eller noko liknande. Tilbakemeldingane er at vi har kontroll på flaket akkurat no, og at det ligg i ro ved Tjuvholmen midt i Kvernafjorden, sa operasjonsleiar Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt til NTB måndag kveld.

Oljelekkasjen eit omfang på 1.000x200 meter, skriv politiet på Twitter. Operasjonsleiaren seier dei ikkje veit kvar flaket kjem frå.

– Det er ikkje stor industri i området, så vi er ikkje sikre på kvar det kjem frå, seier Ommedal.

Kystverket, som har ansvaret for beredskapen til staten mot akutt forureining, er varsla om utsleppet.

– Det er teke prøver, men det tek tid å få svar på desse, så vi har ikkje fått stadfesta kjelda til utsleppet eller samansetninga av det, seier vaktleiar Silje Berger i Miljøberedskap i Kystverket til NTB.

Viktig innsats

Berger seier skadeavgrensinga som brannvesenet gjer, er viktig for å verne natur og dyreliv i området.

– Dette blir godt handtert lokalt, men Kystverket står klar til å hjelpe til med rådgiving og eventuelt utstyr, seier ho.

Håøysundet ved Litlebergen er stengd for alle båtar uansett storleik, opplyser Vest politidistrikt. Det er ikkje kjent kor lenge det blir stengt.

– Mesteparten av trafikken inn i Kvernafjorden går via Hagelsundet, så det bør ikkje by på dei største problema for båttrafikken. Vi har varsla Fedje trafikksentral, som igjen varslar båtar på veg inn i området, seier Ommedal.

Oppdrettsanlegg i beredskap

Avisa Nordhordland skriv at brannvesenet er i gang med å leggje ut lenser og at det er mykje olje på staden.

– Vi har fem båtar ute for å leggje lenser. Vi jobbar no med å sperre av Håøysundet med lenser. Vi prioriterte det først sidan straumen gjekk mot sør, seier brannsjef Karl Romarheim i Nordhordland brann og redning til Bergens Tidende.

Han seier brannvesenet har tilgang på 900 meter med lenser, og meir på depot dersom det trengst. Dei har dermed utstyret dei treng, men mørke gjer likevel arbeidet vanskelegare.

Oppdrettsselskapet Lerøy har anlegg i Radfjorden, rundt ein kilometer nord for både Kvernafjorden og Håøysundet der oljeflaket er lokalisert. Samfunnskontakt Krister Hoaas fortel til Bergensavisen at dei har folk i beredskap i tilfelle flaka styrar mot dei.

– Per no er det ikkje noko som tyder på at oljeflaket vil treffe anlegget, men vi følgjer med. Nødetatane oppdaterer oss undervegs, seier Hoaas.

