Støre om henting av flyktningar: – Må skje på ein god måte

innenriks

– Dei som gjer og arrangerer slike reiser, har dei beste intensjonane. Det er inntrykket mitt. Men det eg har understreka, er at dette må sjå på ein god måte – med kontroll, registrering og orden. For ein situasjon med flyktningar kan bli veldig oversiktleg, og andre krefter kan ha ønske om å påverke, seier Støre til NTB.

Statsministeren møtte pressa saman med Filippo Grandi, FNs høgkommissær for flyktningar, tysdag ettermiddag. Tidlegare på dagen hadde Støre møtt ukrainske flyktningar i Porsgrunn.

– Poenget mitt er at det viktigaste er at viss ein ønskjer å gi støtte, så er det gjennom etablerte organisasjonar som har erfaring med dette. Mange av dei eg møtte i dag, har komme fram gjennom eigne reiser. Om det blir behov for organiserte reiser, vil vi komme tilbake til, seier Støre.

