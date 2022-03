Støre har ikkje planar om å hente ukrainarar til Noreg no

innenriks

Over 2 millionar menneske har flykta frå Ukraina, ifølgje FN. Polen har så langt teke imot 1,2 millionar flyktningar frå Ukraina. Om lag 1.000 har komme til Noreg. Flukta frå Ukraina er noko flyktningane organiserer på eiga hand.

Det meiner FNs høgkommissær for flyktningar, Filippo Grandi, er den beste måten å fordele flyktningane på.

– No reiser folk dit dei har familie og venner, og vi bør la dei halde fram med det. Jo fleire som kan reise til familie, jo betre. Med ein gong du innfører kvotar og system blir det meir komplisert, seier Grandi etter å ha møtt statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Oslo tysdag.

Behovet for fordeling av flyktningar vil truleg auke

Han trekkjer fram at kollektivt vern, som mellom anna Noreg gir alle ukrainske flyktningar, bidreg til å gjere denne sjølvorganiseringa mogleg.

Tidlegare same dag påpeika Grandi at den neste bølgja med flyktningar frå Ukraina truleg vil bestå av meir sårbare grupper.

– Vi vil komme til eit punkt der folk ikkje lengre har venner og familie å dra dit. Då må vi diskutere korleis dette skal organiserast, men no er det litt tidleg, seier Grandi til NTB.

Han vil ikkje seie noko om kor mange flyktningar Noreg bør førebu seg på å ta imot.

Hentar flyktningar i private bussar

Den norske regjeringa har så langt ingen plan om å hente flyktningar frå nabolanda og frakte dei til Noreg. Fleire nordmenn har organisert reiser for gjere dette på privat initiativ.

– Dei som gjer og lagar slike reiser, har dei beste intensjonane. Det er inntrykket mitt. Men det eg har understreka, er at dette må sjå på ein god måte – med kontroll, registrering og orden. For ein situasjon med flyktningar kan bli veldig uoversiktleg, og andre krefter kan ha ønske om å påverke, seier Støre til NTB.

Førebels har ikkje regjeringa nokon plan om sjølv å organisere transport av flyktningar frå naboland til Noreg. Tidlegare på dagen hadde Støre møtt ukrainske flyktningar i Porsgrunn.

– Poenget mitt er at det viktigaste er at viss ein ønskjer å gi støtte, så er det gjennom etablerte organisasjonar som har erfaring med dette. Mange av dei eg møtte i dag, har komme fram gjennom eigne reiser. Om det blir behov for organiserte reiser, vil vi komme tilbake til, seier Støre.

Han påpeikar at dette er eit tema det er naturleg å ta opp med Polens statsminister som Støre skal møte seinare tysdag.

– Men vi er ikkje der at det blir diskutert kvotar, det har heller ikkje Europa dei beste erfaringane med, seier Støre.

Gir ikkje opp arbeidet i Ukraina

Under pressemøtet understreka Grandi at dei ikkje har gitt opp å hjelpe flyktningar inne i Ukraina.

Det trass i problem med arbeidet med få på plass humanitære korridorar.

– Vi har no flytta hovudteamet vårt frå Kyiv til Lviv og vil halde fram med å jobbe inne i Ukraina så lenge det er trygt, seier Grandi.

Arbeidet med å få på plass humanitære korridorar som skal frakte forsyningar inn til omleira og bomba område, og folk ut av områda, har ifølgje høgkommissæren ikkje fungert endå.

– Men vi gir ikkje opp å jobbe inne i Ukraina, understreka han.

