Støre: Norsk gass kan snart strøyme til Polen

– Vi har diskutert samarbeid om energi. Endeleg, etter mange år, vil den baltiske leidningen vere klar innan slutten av året, seier Støre under pressekonferansen etter møtet mellom han og Polens statsminister Mateusz Morawiecki i Oslo tysdag.

– Innan slutten av året vil det kunne gi betydeleg gass til landet, seier Støre.

Morawiecki framheva på pressekonferansen at det er viktig for Polen å få lausriving frå russisk energi. Den polske statsministeren sa at norsk gass speler ei viktig rolle i det arbeidet.

– Nesten i mål

På spørsmål om den baltiske leidningen kan bli klar før slutten av året, svarer Morawiecki at det truleg ikkje er mogleg.

– Vi er nesten i mål, men vi trur ikkje han kan stå klar tidlegare enn oktober-november, har ekspertar sagt til meg, seier den polske statsministeren.

Støre seier seg samd.

– Eg kan enkelt seie at Noreg leverer maksimalt av kapasiteten sin, seier Støre.

Leidningen, «Baltic Pipe» er ein kommande gassrøyrleidning på 800–950 kilometer, som skal frakte ti milliardar kubikkmeter gass årleg frå dei norske gassfelta i Nordsjøen gjennom Danmark og vidare til Polen

– Imponert over Polen

På pressekonferansen uttrykte Støre og Morawiecki sterk støtte til det ukrainske folket. Støre sa òg at han var imponert over korleis Polen har teke imot flyktningar. Ifølgje FN har 2 millionar lagt på flukt og 1,2 millionar av dei komme til Polen.

– Både Noreg og Polen vil halde fram støtta til den tapre kampen til det ukrainske folket. Når dagen kjem vil vi støtte gjenoppbygginga av Ukraina, seier Støre.

– Eg har rosa Polens statsminister for arbeidet hans land gjer no. Vi er bevega og imponert over måten folk i Polen tek imot flyktningar frå Ukraina, seier statsministeren.

