Regjeringa foreslår strengare lov om trakassering

Forslaget vart sendt på høyring tysdag, på kvinnedagen 8. mars.

– Regjeringa ønskjer å føre ein offensiv likestillingspolitikk som gjer at alle blir inkluderte i samfunnet. Vi er opptekne av at vi har eit arbeidsliv som er ope og inkluderande, og at ingen skal bli utsette for trakassering og vald i arbeidslivet, seier Marte Mjøs Persen, som tiltredde som arbeids- og inkluderingsminister måndag.

Regjeringa vil ratifisere konvensjon 190 frå Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), og dessutan endre regelverket i arbeidsmiljølova om trakassering.

– Generelt håpar vi at forslaga kan bidra til færre tilfelle av trakassering i arbeidslivet og til å byggje opp under ein god kultur på alle arbeidsplassar, seier Mjøs Persen i ei pressemelding.

Høyringsfristen er 8. juni i år.

