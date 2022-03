Rapport: Delar av Schøyen-samlinga må tilbake til Irak

innenriks

Schøyens advokat, Cato Schiøtz, seier til NTB at rapporten inneheld mange faktafeil og uforsvarlege spekulasjonar.

– Det er ikkje på noko punkt gitt vanleg kontradiksjon med høve til det faktumet som rapporten er basert på. Det korrekte ville vore å få Schøyens kommentarar til dei ulike vurderingane før ein trekte den endelege konklusjonen, seier Schiøtz.

Økokrim tok i august i fjor beslag i store delar av samlinga. No har Kulturhistorisk museum gått gjennom samlinga og komme med tilråding om at delar av ho må givast tilbake til Irak.

Over 650 bollar

Det gjeld mellom anna 656 bønnebollar, der 654 av dei er i London, og fleire andre gjenstandar.

Rapporten slår òg fast at Schøyen må sørgje for dokumentasjon for at ei rekkje andre kunstobjekt har vorte lovleg henta ut av Irak, viss ikkje må òg dei leverast tilbake.

Schiøtz reagerer på det han kallar omvend bevisbyrde i rapporten. Han reagerer på at det i rapporten blir peika på at Schøyen ikkje har klart å leggje fram bevis på at kunstobjekta er henta ut av Irak på lovleg vis.

– Departementet har sjølv framheva at ein ikkje kan operere med den omvende bevisbyrda som rapporten gir anvising på. Det er faktisk slik at den som oppfører at noko er ulovleg fjerna, må sannsynleggjere dette. Dette er ein gjennomgåande vesentleg feil i rapporten, seier Schiøtz.

Reagerer på påstand om plyndring og smugling

Advokaten seier òg at det er utilfredsstillande at det gjennomgåande blir konkludert med at objekt bør returnerast til Irak. Det meiner Schiøtz det ikkje er klart at det er heimel for å krevje for gjenstandar som er erverva før 1. januar 2007.

– Det er – mildast talte – svært lite tilfredsstillande at det heilt sentrale rettslege vilkår ikkje eingong blir problematisert, langt mindre blir drøfta, seier Schiøtz.

Schiøtz seier òg at det er feil at det ikkje blir gjort ei individuell vurdering av kvar enkelt gjenstand og at det blir indikert plyndring, smugling og ulovleg handel på generelt grunnlag.

– Denne standardfrasen blir brukt om alle gjenstandar utan noka form for individuell vurdering, seier advokaten.

Til sist påpeikar han at det kan bli tomt i montrane til Kulturhistorisk museum viss same saksbehandling og bevisvurdering skal brukast for resten av gjenstandane i samlinga til museet.

Enorm samling

Schøyen-samlinga er den største private samlinga i verda av gamle skrifter, eigd av den norske forretningsmannen Martin Schøyen.

I samlinga er det manuskript som dekkjer 5.000 år av skrifthistoria i verda og inneheld fragment av skrift på papir, papyrus, pergament, leire og stein. Den omfattar delar av Daudehavsrullane.

Samlinga er i Oslo og London, og dessutan ved universitet og bibliotek i fleire land.