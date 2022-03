Oslo Børs avslutta i pluss – kraftig oppgang for grøne aksjar

innenriks

Dei fem mest omsette aksjane var Equinor (+3,01 prosent), Norsk Hydro (-5,47), Aker BP (+2,69), Yara International (-4,66) og Vår Energi (+3,88).

Fleire grøne aksjar hadde ein sterk dag på Oslo Børs tysdag etter at EU melde at dei ville kutte importen av russisk gass med to tredelar innan nyttår, skriv E24. Ocean Sun gjekk mest opp, med 35,80 prosent.

Oljeprisen var tysdag morgon rundt 126 dollar fatet for nordsjøolje. Ved stengjetid hadde ho auka til 131 dollar fatet, opp 6,04 prosent for dagen. Utviklinga og krigen i Ukraina har òg presset opp dei europeiske gassprisane, som nådde ein ny rekordtopp måndag. Sidan har prisen moderert seg noko, til 251 euro per megawattime tysdag.

Interoil Expl Prod steig mest av aksjane på børsen, med 50,34 prosent, medan Siem Offshore sokk mest med 14,94 prosent.

Pilene peika òg lenge oppover på dei europeiske børsane, men dei enda i minus. FTSE 100-indeksen i London sokk med 0,13 prosent, DAX 30 i Frankfurt sokk med 0,30 prosent og CAC 40 i Paris sokk med 0,43 prosent.

