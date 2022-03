Norske sjukehus kan ta imot 550 ukrainske pasientar

innenriks

– Vårt Emergency Medical Team (EMT) står no på stand by for å raskt kunne hjelpe dersom det er behov for å støtte lokal helseteneste i Ukrainas naboland, opplyser helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i ei pressemelding tysdag.

I ei europeisk kartlegging har Noreg òg meldt inn at norske sjukehus førebels kan ta imot rundt 550 ukrainske pasientar, inkludert mellom anna barn, brannskadde og kreftsjuke.

– Vi ser no på moglegheita for å auke dette ytterlegare ved behov. Vi har òg sagt at vi kan transportere pasientar ut frå nærområda til Ukraina med fly, seier Kjerkol.

