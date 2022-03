Noreg aukar Ukraina-støtta med 250 millionar

innenriks

Utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) kunngjorde det norske bidraget då Filippo Grandi, FNs høgkommissær for flyktningar, besøkte Noreg tysdag.

– Vi kan stå overfor den største humanitære katastrofen i Europa sidan andre verdskrigen. I denne krisa skal Noreg støtte og vise solidaritet med menneske på flukt frå Ukraina. Vi skal òg hjelpe nabolanda, seier utanriksministeren.

2 millionar flyktningar

Tysdag passerte talet på flyktningar frå Ukraina 2 millionar, ifølgje FN. Mange er òg drivne på flukt internt i landet.

FNs høgkommissær for flyktningar kom til Noreg direkte frå Warszawa og kunne dele ferske inntrykk frå reisa si til Romania, Moldova og Polen. Desse og andre naboland handterer eit svært stort tal flyktningar.

– Det er både inspirerande og sterkt å høyre om den sjenerøsiteten nabolanda no viser. Krisa er enno i ein tidleg fase, og det er viktig at vi bidreg til at desse landa kan halde fram med å ta imot dei som treng omgåande vern, seier Huitfeldt.

Så mange som 4 millionar

Støtta til FNs nødhjelpsappell kjem i tillegg til allereie tildelte 50 millionar kroner til FNs høgkommissær for flyktningars innsats for menneske på flukt i Ukraina og nabolanda.

– I dette arbeidet er FNs høgkommissær for flyktningar heilt avgjerande. Dei sikrar at nabolanda til Ukraina er førebudde til å handtere flyktningane som kjem frå krigen, seier Huitfeldt.

FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) førebur seg på at så mange som 4 millionar menneske kan komme til å flykte frå krigen i Ukraina. Høgkommissæren har bede det internasjonale samfunnet om 550 millionar dollar – nærare 5 milliardar kroner – for å hjelpe 2,4 millionar menneske på flukt i Ukrainas naboland.

Regjeringa gir inntil 2 milliardar norske kroner til humanitær innsats i Ukraina. Støtta vil i hovudsak bli kanalisert gjennom FN, Røde Kors-rørsla og norske humanitære organisasjonar.

(©NPK)