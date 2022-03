Nordland fylkesting vedtok gratis bind og tampongar

innenriks

– Jenter skal sleppe ekstrautgifter og stress berre fordi dei er jenter. Derfor innfører vi no gratis bind og tampongar på vidaregåande skular i heile Nordland, seier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Elin Dahlseng Eide, i ei pressemelding.

Det var eit samla fylkesråd som, på sjølvaste kvinnedagen, vedtok å innføre gratistilbodet på dei vidaregåande skulane i fylket. Forslaget vart fremja av MDGs Sirianna Stormo Pettersen.

– Eg har alltid meint at det er urettferdig at det skal koste å ha ei livmor, og at menstruasjon skal vere eit tabu. Derfor bør bind og tampongar vere synlege og tilgjengelege for elevane våre, på same måte som kondom, skriv Pettersen i ein e-post til NTB.

