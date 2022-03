No startar innsamlinga til Rosemarie Köhn-statue

innenriks

Statuen, som inkludert sokkel vil bli nesten tre meter høg, er forma ut av bilethoggar Merete Sejersted Bødtker.

Grunnkapitalen til statuen er gitt av 13 organisasjonar i Den norske kyrkja, og Hamar kommune vil dekkje grunnarbeida.

Biskop Roses stifting håpar å folkefinansiere minst 400.000 kroner ved innsamling på Facebook og nettsida biskoprose.no.

– Folkets biskop

– Rose var folkets biskop. No håpar eg heile folket vil bidra til at hennar store symbolverdi vil vere med oss for alltid, seier Arve Juritzen, dagleg leiar i stiftinga.

Planen er at statuen skal avdukast 20. mai 2023, nøyaktig 30 år etter at Rosemarie Köhn vart Noreg og Nordens første kvinnelege biskop.

No 82-årige Köhn var Hamar-biskop frå 1993 til ho nådde pensjonsalder i 2006.

Biskop: Spennande

Noverande Hamar-biskop Solveig Fiske er glad for initiativet som er teke.

– Vi menneske treng synlege teikn som kan hjelpe oss til å halde oss fast i vår eiga historie. Anten det er familiebilete på veggen heime, blå skilt på historiske bygg eller statuar. Utkastet til statue ser veldig spennande ut, seier biskopen.

Nøyaktig plassering av statuen ved Hamar domkyrkje vil skje i dialog med Hamar kyrkjesokn og Innlandet fylkeskommune.

