Lønnsskilnad framleis eit viktig problem for kvinner i 2022

Fleire eldre enn yngre kvinner meiner lønnsforskjellar er den største utfordringa for kvinner i Noreg. Blant kvinner som er eldre enn 60 år, meiner 45 prosent at lønnsforskjellar er den største utfordringa, ifølgje ei Ipsos-undersøking.

Blant kvinner i alderen 18 til 29 år meinte 31 prosent det same.

Undersøkinga er gjennomført av Ipsos i samarbeid med Global Institute for Women's Leadership ved Kings College i London. 30 land har delteke i undersøkinga.

Ein firedel meiner balansering av familie og jobb er eitt av dei viktigaste problema for norske kvinner, men også her er skiljet stort mellom unge og eldre. 39 prosent av eldre svarar at det er viktig, medan 13 prosent av yngre svarar det same.

Seksuell trakassering vart òg rekna som eitt av dei viktigaste problema. 21 prosent svarte dette alternativet. Det var signifikant fleire menn enn gjennomsnittet som rekna dette som eit problem. 25 prosent menn svarte dette, medan berre 18 prosent kvinner svarte det same.

Globalt er biletet annleis. Seksuell trakassering, seksuell vald og vald i heimen er kva flest meiner er dei viktigaste problema kvinner og jenter møte i dag. Det er det høvesvis 29, 25 og 23 prosent som svarer.

