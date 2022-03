Kvinne arrestert i samband med drapet på Martine Vik Magnussen

innenriks

Arrestasjonen skjedde i bydelen Westminster i London tysdag morgon. Ho er sikta for å ha hjelpt ein ettersøkt forbrytar, skriv politiet i ei pressemelding.

Kvinna sit tysdag i varetekta til politiet i London.

Milliardærsonen Farouk Abdulhak er sikta og internasjonalt etterlyst for drapet på den 23-årige studenten Martine Vik Magnussen i London natt til 14. mars 2008. Abdulhak forlét Storbritannia dagen etter at Magnussen vart drepen. Han reiste til Egypt og sidan til Jemen som ikkje har nokon utleveringsavtale med Storbritannia.

Framsteg

Metropolitan Police i London omtaler arrestasjonen av kvinna tysdag som eit betydeleg framsteg i etterforskinga.

– Farouk Abdulhak bør vere klar over at denne saka ikkje vil forsvinne. Eg og teamet mitt vil halde fram arbeidet, og bruke alle moglegheiter for å forfølgje han og føre han tilbake til Storbritannia. Statusen hans som ettersøkt, vil bestå, og vi vil ikkje kvile innsatsen vår i å søkje rettferd for Martines familie, uttaler etterforskingsleiar Jim Eastwood ved Metropolitan Police.

Han opplyser at Martine Vik Magnussen familie er informert om utviklinga i saka.

– Sjølv om dette er eit positivt steg framover, står det framleis att mykje arbeid, seier Eastwood.

– Heilt ukjent

Odd Petter Magnussen, faren til Martine, fortel til Nettavisen at personen er heilt ukjend for han og familien.

– Eg har aldri høyrt om henne før. Dette er uansett veldig interessant. Vi får håpe at dette skaper ny framgang i saka. Vi har jobba veldig intenst i alle desse åra for å skape alternative vegar for å bringe denne saka framover.

Han skal til London neste veke i samband med årsmarkeringa for drapet.

– Då får eg kanskje vite meir frå politiet om avhøyret av kvinna som går no føre seg, og gjennomsøkningen av leilegheita hennar. Dette er ei veldig interessant utvikling, seier han.

Psykisk belastning

– Eg reknar med at ho skal i eit avhøyr anten i dag eller ein av dei næraste dagane. Det bidreg jo til ei stor psykisk belastning for Farouk Abdulhak, seier advokat Patrick Lundevall-Unger, som leier stiftinga Justice for Martine, til NTB.

Advokaten vart informert om arrestasjonen tysdag morgon, men har så langt ikkje fått så mykje meir informasjon.

14. mars er det 14 år sidan studenten frå Asker vart valdteken og drepen i London. Ho hadde vore ute med venner og feira gjennomført eksamen då ho ved 2-tida om natta forlét ein utestad saman med Farouk Abdulhak. Han var medstudenten hennar ved Regent's College og budde i leilegheitskomplekset der Magnussen vart funnen drepen og freista gøymd under grus og stein to dagar seinare.

– Det er ei veldig stor utvikling. Dette betyr at Scotland Yard jobbar intenst for å få fram nye trådar, seier advokaten.